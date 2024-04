(Di lunedì 8 aprile 2024) PISA - 8 aprile 2024. Si è aperta oggi la call internazionale per ildell’Università di Pisa, dedicato aidicon risultati aventi TRL almeno 3 e-up costituite da meno di 1 anno alla data del primo gennaio 2024. I settori tecnologici di interesse sono ICT e AI, Deep-Tech, MedTech e Pharma, Green-Tech. Inun premio complessivo di dodicimilain servizi forniti daAttractor, l’attrattore di competenze e capitali dell’Ateneo pisano, nato per sostenere le giovani aziende e i progetti di open innovation, facilitando l’incontro trae industria. Il...

Unipi lancia il bando Start Pitch per gruppi di ricerca e start-up: in palio 12mila euro - I selezionati avranno l’opportunità di parlare a una platea di investitori e imprenditori alla seconda edizione di Converging Skills, l’evento dell’Università di Pisa per avvicinare accademia e impres ...lanazione