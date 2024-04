Una grande baruffa spacciata per una lite tra condomini

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ieri, domenica, quindi giorno di riposo, per buona parte degli italiani si è presentata l’occasione per fare un pò di conti. Questa volta all’interno delle mura domestiche, dopo aver dato una scorsa a un quotidiano. Hanno così proceduto con il solo aiuto della calcolatrice presente nei telefoni portatili. Quegli stessi avranno come minimo aggrottato le ciglia, apprendendo senza filtri più di una notizia che, in qualche modo, coinvolgeva loro stessi e le rispettive famiglie. Quelle informazioni non saranno state di aiuto, anzi, affinché quel dì fosse tutto da godere, come cantava Mario Riva molto tempo addietro. Lo descriveva come la meritata ricompensa per l’ italiano medio dopo una settimana di lavoro, spesso compreso il sabato. Erano gli anni del Miracolo Economico italiano e ciò spiega tutto o quasi. Per più di uno di loro sarà sembrato di essere ritornati allo scorso marzo, ...