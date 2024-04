Una Giulietta shakespeariana nera? Sui social il pubblico non reagisce bene La produzione dello spettacolo teatrale | “Razzismo online”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Una? E suiilnonmolto. L’annuncio ufficiale dato nei giorni scorsi dalla compagnialondinese Jamie Lloyd Company ha provocato un discreto terremoto. Assieme al celebre “uomo ragno” Tom Holland nei panni di Romeo, salirà sul palco del Duke of York’s Theatre della capitale inglese, Francesca Amewaduh-Rivers nei panni di. Amewaduh-Rivers è attrice e musicista, laureata in musica alla Oxford University e già collaboratrice di prestigiose istituzioni come lo Shakespeare’s Globe di Londra. La ragazza però è, contrariamente all’origine italiana della giovane Capuleti. Il dettaglio ha fatto così infuriare centinaia di ...