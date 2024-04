Una corretta idratazione per stimolare il processo digestivo

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024) L‘acqua è l’elemento fondamentale per favorire la regolare funzione intestinale e aiutare a prevenire la sensazione di pesantezza, gonfiore, bruciore e fitte allo stomaco o difficoltà di digestione, sintomi molto comuni soprattutto durante le festività come quelle pasquali, tra pranzi e cene in compagnia, quando la tentazione di concedersi qualche eccesso culinario è sempre dietro l’angolo. In questi periodi di festa, l’diventa cruciale, poiché favorisce il, aiutandoci a gestire meglio gli abbondanti pasti. “Iniziare a idratarsi adeguatamente e adottare un’alimentazione bilanciata rappresentano i primi passi fondamentali per recuperare la forma dopo gli eccessi delle festività, come quelle pasquali e per agevolare unadigestione quotidiana.” – evidenzia il Professor Alessandro ...