Un terrorista dell' Isis è stato arrestato a Fiumicino

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nella mattinata di oggi 8 aprile la polizia ha arreun uomo di 32 anni originario del Tagikistan con l'accusa di essersi arruolato nelle filaislamico ed essere andato in Siria a combattere nel 2014. L'uomo era sottoposto a un mandato di arresto internazionale ed era latitante da tempo. Secondo quanto riporta la polizia, nel corso di questi dieci anni aveva assunto numerose identità, con diverse nazionalità, date di nascita e nomi. Un escamotage che gli ha permesso di prendere un aereo da Eindhoven, nei Paesi Bassi, e poter atterrare direttamente all'aeroporto didi Roma, dove èarrein mattinata. L’operazione, svolta dalla Digos capitolina con il coordinamentoa Direzione Centralea Polizia di Prevenzione ...

