Un terrorista dell' Isis è stato arrestato a Fiumicino Piantedosi | Efficace l' attività di prevenzione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nella mattinata di oggi la polizia ha arreun uomo di 32 anni originario del Tagikistan spiegando che "risulta essere un membro attivo'organizzazione terroristica denominata". L'uomo, latitante da tempo, era sottoposto a un mandato di arresto internazionale per essersi arruolato nelle filaislamico ed essere andato in Siria a combattere nel 2014. Si chiama Ilkhomi Sayrakhmonzoda e secondo quanto riporta la polizia, nel corso di questi dieci anni aveva assunto numerose identità, con diverse nazionalità, date di nascita e nomi. Un escamotage che gli ha permesso di prendere un aereo da Eindhoven, nei Paesi Bassi, e poter atterrare direttamente all'aeroporto didi Roma, dove èarrein mattinata. Da quello ...

