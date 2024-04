Un tailleur bianco e Il cerchio della vita | Vladimir Luxuria apre commossa la sua Isola dei Famosi

Nel vivace panorama della moda reale, la Regina Letizia di Spagna continua a distinguersi per il suo inconfondibile senso dello stile, unendo eleganza e contemporaneità in ogni sua apparizione ... (dilei)

Tra le pagine di Daniele Orazi gag e segreti delle star capricciose - il regista Paolo Genovese e poi Deva Cassel in elegante tailleur nero, mentre svetta su tutti grazie ai generosi centimetri che mamma Monica Bellucci e papà Vincent le hanno donato. La segue Liliana ...ilmessaggero

L’outfit a clessidra è il nuovo trend da seguire - Addio forme androgine e maschili: l’estetica fashion della primavera è principesca, fatta di abiti e giacche dalla forma a clessidra.dilei

Si laurea e come regalo dona ai medici che salvarono suo padre - Benedetta ha chiesto a tutti quelli che volevano festeggiarla di fare una donazione con lei per finanziare la struttura sanitaria che, per ben due volte, ha salvato la vita di suo padre.skuola