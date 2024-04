Un punto non basta | lo Jolo perde la vetta Il Montemurlo Jolly strapazza La Querce

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) La ventiseiesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria si è conclusa ieri. E per le compagini di Prato e provincia, in attesa della prossima sfida, è comunque tempo di tracciare un primo bilancio. Iniziando dalla Prima Categoria, dove loha perso ladel girone C: Vigni non èto per andare oltre l’1-1 sul campo dell’Albacarraia e il Cerbaia ne ha approfittato per issarsi in testa (anche se la banda Diodato ha comunque un solodi ritardo ed è ancora in piena corsa per la promozione diretta). Stesso risultato fatto registrare dal CSL Prato Social Club: Cristiani ha segnato e gli uomini di Rondelli hanno compiuto un altro passo verso la salvezza. Ruggito del Casale, che adesso vede l’uscita dalla zona retrocessione: l’1-0 casalingo imposto al fanalino di coda Isolotto dovrà ...