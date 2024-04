Un operaio 24enne ucciso a colpi di pistola nel reggino

(Di lunedì 8 aprile 2024) Un, Domenico Oppedisano, è statodiin località Prateria e San Pietro di Caridà, nel. Dalle prime notizie, l'uomo stava lavorando quando è stato raggiunto daisparati da ignoti. Sul posto stanno operando i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica e individuare il movente dell'omicidio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Secondo le prima informazioni la vittima era incensurata.

