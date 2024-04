Un nuovo farmaco riduce la pressione alta con 2 iniezioni l’anno

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 8 aprile 2024) (Adnkronos) – Una mRna per tenere sotto controllo la, con due solel'anno. Una rivoluzione per quei pazienti che non riescono ad abbassare lapur seguendo con costanza le terapie prescritte. Fino al 50%, dopo un anno, abbandona la terapia antipertensiva e così cala anche la possibilità di