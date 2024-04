(Di lunedì 8 aprile 2024) Il capolavoro del pittore francese, maestro delle nature morte, guiderà l'asta di "Old Masters' che Christie's organizza il 12 giugno "Iltagliato" del pittore francese Jean Siméon(1699-1779), maestro delle nature morte, guiderà l'asta di "Old Masters' che Christie's organizza il 12 giugno a. Stimato 8-12di euro, il dipinto non

Un delizioso melone di Chardin vale 12 milioni all'asta a Parigi - Il capolavoro del pittore francese, maestro delle nature morte, guiderà l'asta di 'Old Masters' che Christie's organizza il 12 giugno ...adnkronos

Rotonda voluttà. Un delizioso melone di Chardin da 10 milioni in asta da Christie’s - Il melone tagliato è il capolavoro di Jean Siméon Chardin che guiderà l’asta di Old Masters che Christie’s ha in programma il 12 giugno 2024 a Parigi. Stimato 8-12 milioni di euro, il dipinto non ha ...artslife