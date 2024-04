Un brillante horror teatrale | “L’ego del diavolo” è un esperimento davvero ben riuscito

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ostia, 8 aprile 2024 – Una casa infestata, suspense, colpi di scena, effetti speciali, scenografia ad hoc: questi gli ingredienti per un perfettoe, uniti alla grande interpretazioni degli attori, è stato creato il mix perfetto che ha reso ancora più bello lo spettacolodel”, andato in scena nel weekend appena trascorso al Teatro Dafne di Ostia (leggi qui). Una rappresentazione innovativa e molto originale, dove niente è come sembra e dove ilè stato, in senso figurato, uno dei protagonisti principali. Avete mai visto l’esorcista? Sicuramente gli amanti dell’sì. Beh, in “del” la possessione demoniaca è stato il tema centrale della storia, dove si intreccino dolore e sofferenza di chi si ...