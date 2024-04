Ultime Notizie Roma del 08-04-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 aprile 2024)Daily News radio giornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora una fumata nera dai negoziati per un cessate il fuoco a casa e un accordo per il rilascio degli ostaggi nonostante l’ottimismo dell’Egitto che ha parlato questa mattina di progressi significativi su diversi punti controversi le delegazioni hanno lasciato la capitale egiziana ancora una volta senza un accordo luci e ombre sull’esito della 24 ore Se l’Egitto parla di progressi in un documento finale Israele a Massa hanno minimizzato i risultati degli incontri non vediamo ancora un accordo all’orizzonte ha detto un funzionario di Tel Aviv persiste però l’ottimismo egiziano è un alto funzionario addetto al sito diNew Arab con sede a Londra sostenuto dal Qatar che l’accordo si sta avvicinando intensamente torniamo in Italia un test preliminare avrebbe ...