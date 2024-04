Ultime Notizie Roma del 08-04-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 aprile 2024)Daily News radio giornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il ministro degli Esteri iraniano sei in amiro d’aria ne è arrivato nella capitale siriana di Damasco nella seconda tappa del suo tour regionale che l’ha già portati in Oman a miradola e Anna arriva da nasca una settimana dall’attacco attribuito da Teheran a Israele che ha ucciso septe dei suoi comandanti delle guardie rivoluzionarie in un edificio adiacente l’ambasciata iraniana secondo la TV di stato il ministro era colloqui con alti funzionari siriani su questioni bilaterali regionali in particolare sulla guerra di Gaza la Russia con l’aumento degli attacchi aerei contro kharkiv vuole trasformare la seconda città dell’Ucraina in una zona grigia rendendola inabitabile per la popolazione civile quanto si legge sul sito del britannico Economist che cita un ...