Ultime Notizie Roma del 08-04-2024 ore 12 | 10

(Di lunedì 8 aprile 2024)Daily News radio giornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra Medio Oriente Israele ha ritirato le truppe di terra Combattenti dal sud di Gaza lasciando Khan younis dove stanno rientrando gli sfollati palestinesi la svolta ha segnato l’avvio della terza fase dell’operazione di terra quella dei Raid mirati illimitati di cambio di strategia che non esclude però l’annunciato operazioni di terra Arafat fa è arrivato nel giorno stesso in cui al Cairo si riaprono i negoziati indiretti tra le delegazioni di amarsi Israele una fonte egiziana ha rivelato che sono stati registrati grandi progressi Intanto il ministro degli Esteri israeliano cazz’ in visita diplomatiche in Italia ha detto al vicepremier tarjani di dare priorità al rilascio degli ostaggi e la distruzione in via Mas andiamo ora in Ucraina zenski Lancia il ...