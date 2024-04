Ultime Notizie Roma del 08-04-2024 ore 11 | 10

(Di lunedì 8 aprile 2024)Daily News radio giornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio le forze russe Hanno lanciato nella notte un totale di 24 droni kamikaze di iraniani contro il territorio ucraino è ucciso tre civili le vittime degli attacchi contro la parte sotto il controllo di Kiev della provincia Sud orientale di zaporigia in Ucraina lo hanno riferito alle autorità del numero totale di droni Shy de lanciati dalla Russia le difese aeree ucraine sono riuscite ad abbatterne diciassette secondo il rapporto offerto dall’ Aeronautica Ucraina secondo le autorità locali nell’attacco avvenuto nella regione di Odessa sono state danneggiate una stazione di servizio infrastruttura logistica di trasporto l’aeronautica militare di Kiev anche riferito del lancio da parte della Russia di un missile kh 59 che è stato anch’esso abbattuto nell’oblast di ...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 In Serie A è pronta la Rivoluzione delle panchine in estate ... (calcionews24)

Roma Daily News radio giornale e lunedì 8 aprile è buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio Tel Aviv è preoccupata per le minacce dell’Iran dice Eric Salerno News 24 quindi Ripiega le ... (romadailynews)

Roma Daily News radio giornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio da guerre Medio Oriente Israele ha ritirato le truppe di terra Combattenti dal sud di ... (romadailynews)

Zona euro, morale investitori tocca massimo ultimi due anni ad aprile - Sentix - FRANCOFORTE (Reuters) - Il morale degli investitori nella zona euro è migliorato per il sesto mese consecutivo ad aprile, raggiungendo il livello più alto in oltre due anni. L'indice Sentix per la zon ...msn

Covid, in una settimana nuovi casi in calo del 16,3% - ROMA (ITALPRESS) – In merito all’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19, nella settimana compresa tra il 28 marzo e il 3 aprile 2024 si registrano 505 nuovi casi positivi con una ...quotidianodelsud

Covid Italia, dati ultima settimana: calano contagi, morti in lieve aumento - Il monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute: lieve diminuzione delle terapie intensive, reinfezioni al 40% e variante JN.1 si conferma predominante Resta praticamente invariato l' ...adnkronos