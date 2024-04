Uk | al via la stretta Sunak sull’immigrazione | addio agli studenti-lavoratori europei Cosa cambia | dal reddito ai ricongiungimenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nel Regno Unito sono entrate in vigore in questi giorni le nuove regole sui visti lavorativi per stranieri che andranno a impattare su chi proviene dall’estero e sui non britannici che non hanno già un permesso di lavoro (permanente o meno). Unaall’immigrazione legale messa in atto dal governoper cercare di arginare i flussi migratori oltremanica. O meglio, a selezionarli. A essere i benvenuti, saranno soprattutto i manager e i professionisti che approdano già formati: ne pagheranno le conseguenze i giovaniche prima della Brexit potevano entrare e lavorare liberamente nel Regno senza bisogno di permessi speciali. La misura fa parte del più ampio pacchetto della legge anti-immigrazione voluta dal premier. Lariguarda chi non risiede in Inghilterra, Scozia, Galles o Irlanda del Nord da ...