UFFICIALE – Juve Stabia promosso in Serie B | festa a Castellammare di Stabia

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ormai è, un’intera città è finalmente in: laè tornata aritmeticamente inB! Dopo Cesena e Mantova anche lafesteggia la promozione inB dopo aver dominato il girone C di Lega Pro. A termine di una vera e propria impresa, grazie al risultato ottenuto nel derby campano contro il Benevento, i tifosi gialloblù hanno potuto finalmente dar sfogo alla propria gioia per l’obiettivo raggiunto. Ci sono voluti ben 4 anni alle Vespe per far ritorno inB dopo aver fatto fronte a squadre del girone C ben più attrezzate per la promozione come Avellino, Latina e lo stesso Benevento che non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro gli ospiti. Con 11 punti di ...