UeD anticipazioni | Ida non crede a Mario | Daniele bacia una corteggiatrice

(Di lunedì 8 aprile 2024) Lunedì 8 aprile è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Essa è durata all'incirca due ore, una delle quali è stata interamente dedicata al Trono di Ida Platano. La donna, che un po' di puntate fa aveva paventato l'ipotesi di abbandonare la trasmissione senza scegliere, ha parlato apertamente aCusitore, dicendo quello che pensa di lui. Per quanto riguardaPaudice, invece, il ragazzo hato una delle sue due corteggiatrici. In merito al Trono Over, poi, al centro dell'attenzione c'è stata Jessica, la quale è uscita con due cavalieri. Ad un certo punto, però, c'è stato un pesante scontro tra Marcello Messina e Jasna Amodei. Uomini e Donne registrazione oggi 8 aprile 2024: Ida ammette di avere un problema conLeUomini e Donne, relative alla ...