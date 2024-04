Ue | Urso “Cambiare rotta | diventi Continente più avanzato”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 aprile 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Prima la pandemia e poi la guerra ci hanno fatto capire che il mare è in tempesta e che occorre necessariamentemantenendo ben saldo qual è il porto d’approdo: quello di fare dell’Europa ilpiùsul piano della sostenibilità ambientale, sociale e produttiva. Ilpiùsul piano delle libertà e dei diritti civili, politici ed economici”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, al termine della riunione trilaterale Italia-Francia-Germania sulla politica industriale europea. “Il porto d’approdo resta lo stesso ma dobbiamo, per questo le tre economie più importanti d’Europa stanno definendo insieme la politica industriale nei ...