Udinese | Samardzic | “Il gol nel finale fa male | dobbiamo salvarci”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il centrocampista dell’Lazarha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter: “Bisogna mantenere la testa alta, felice per il gol ma la sconfitta pesa“. L’autore della rete del momentaneo 1-0 dei friulani ha poi aggiunto: “Voglio sempre fare gol, non mi aspettavo che quella palla entrasse, ma la sconfitta resta eguardare avanti. Abbiamo giocato una buona partita, con l’atteggiamento giusto. Prendere un gol nelin questo modo fa. Mancano ancora delle partite importante emantenere la categoria. Sappiamo che l’Inter gioca un buon calcio e quando siamo rimasti aperti abbiamo lasciato loro troppi spazi. Dovevamo portare a casa questo punto, ma non è successo e dunque resta solo da tenere alta la testa e ripartire“. ...

