Udinese-Inter | segui la diretta Inzaghi con Lautaro e Thuram per la missione scudetto

(Di lunedì 8 aprile 2024) Udine, 8 aprile 2024 – Tornare a +14 sul Milan e fare un altro passo verso lo. Ecco ladell’, impegnata alle 20.45 sul campo dell’nella gara che chiude la 31esima giornata di Serie A. Ma attenzione ai padroni di casa, in cerca di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Simoneconosce bene le difficoltà della sfida e per questo chiede ai nerazzurri massima concentrazione. Il tecnico lascia a Milano gli acciaccati Bastoni, De Vrij e Cuadrado, mentre torna a disposizione l’attaccante Marko Arnautovic. Davanti, comunque, spazio aMartinez e, entrambi alla ricerca di un gol che manca da tempo. In campo dal primo minuto anche Carlos Augusto e Dumfries. Le formazioni ufficiali ...