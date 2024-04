Udinese-Inter | probabili formazioni | Inzaghi sceglie Dumfries e Carlos Augusto nei tre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024)è l'unica gara del lunedì in Serie A, di fronte la capolista e una delleinvischiate nella lotta per non retrocedere. Simonenon avrà a disposizione Bastoni, De Vrij e Cuadrado, tutti rimasti a Milano per curarsi dai rispettivi acciacchi. Due i cambi previsti rispetto alla partita dello scorso lunedì contro l'Empoli:come "braccetto" di sinistra,da quinto a destra nella linea del centrocampo. Per entrambi si tratta di un rientro tra i titolari dopo circa un mese, il brasiliano dal 9 marzo (Bologna-), l'olandese dal 4 marzo (-Genoa). In panchina si rivedrà Marko Arnautovic, che ha giocato l'ultima partita sempre a Bologna contro la sua ex squadra, infortunandosi ai ...