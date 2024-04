Udinese-Inter LIVE

Udinese-Inter è stata una partita storicamente importante per il club nerazzurro. Proprio su Twitter viene ricordato uno dei gol più iconici del nuovo millennio. C’entra un brasiliano formidabile. ... (inter-news)

Probabili formazioni Serie A in chiave nerazzurra: manca sempre meno al fischio d’inizio di Udinese-Inter, che è in programma oggi a partire dalle ore 20:45 a Udine. Partita valida per la 31ª ... (inter-news)