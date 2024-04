Udinese-Inter | Cioffi ha due opzioni per l’attacco! La probabile formazione – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’sfiderà questa sera l’in campionato., senza Lucca squalificato, ha dueper: laATTACCO – L‘, alla ricerca di punti per la lotta per non retrocedere, questa sera ospiterà l’per la gara valida per la 31ª giornata del campionato di Serie A., tecnico dei bianconeri, dovrà fare a meno di Lucca che sarà assente per squalifica: in attacco, secondo Sky Sport, il tecnico pensa a due. In caso di 3-5-2 pronto Success al posto dell’attaccante italiano, con Thauvin in linea. In caso di 3-5-1-1 provato Thauvin unica punta, con Pereyra a supporto. Per il resto nessun dubbio di, con Samardzic, Walace ...