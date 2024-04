Udinese Inter | Carlos Augusto | «Vogliamo chiudere la lotta scudetto»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’esterno dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita contro l’stasera in trasfertavenuto a Sky Sport nel prepartita diha voluto rilasciare queste dichiarazioni in vista della sfida di stasera.– «Sarà più importante l’approccio, sappiamo che a fine stagione ogni squadra ha il suo obiettivo. Dobbiamo essere concentrati nel nostro per