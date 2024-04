Udinese-Inter all’ultimo respiro | i nerazzurri vincono 2-1 grazie a un guizzo di Frattesi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 aprile 2024) Una vittoria sofferta, arrivata soltantosecondo. Ma che permette all’di continuare la sua stagione trionfale, quella che sta per portare in dote aila seconda stella. A Udine, nel posticipo della 31esima giornata, gli uomini di Simone Inzaghi sono riusciti a imporsi per 2-1, un successo che spedisce il Milan, secondo in classifica, alla distanza siderale di -14. Lo scudetto, ormai, è una semplice formalità. Il primo tempo ha visto l’collezionare occasioni, schiacciando l’nella propria metà campo, senza però riuscire a passare. Okoye, in serata di grazia, ha negato più volte il goal ai, beffati proprio sul finire del primo tempo dal gol di Samardzic. Nella ripresa, gli uomini di Inzaghi hanno pareggiato subito ...