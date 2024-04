Udinese-Inter 1-2 | statistiche | dominio evidente! In un dato in particolare

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’vince in rimonta contro l’per 1-2 e si avvicina ulteriormente alla conquista dello scudetto. Anche dal punto di vista statistico, ildella squadra di Inzaghi è– L’vince contro l’con una rimonta nel secondo tempo. L’1-2 finale racconta poco dell’andamento della partita, sempre condotta dalla squadra di Inzaghi che, inspiegabilmente, si è ritrovata sotto nel finale di primo tempo dopo un gollonzo di Samardzic, nato per un’incomprensione fra difesa e Sommer. Nella ripresa la squadra di Inzaghi è ripartita subito forte e prima ha trovato il pareggio con Calhanoglu, perfetto sul dischetto, prima di trovare il gol vittoria nel finale con Frattesi. I dati sono eloquenti rispetto all’andamento della gara: ben 77% ...

