Udinese-Inter 1-2 | pagelle | Frattesi da tricolore | Mkhitaryan alieno 8

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’vince con il risultato di 2-1 contro l’dopo una partita incredibile e pazza. Davideregala i 3 punti e strappa il 7.5, il migliore però è Henrikh. Ledella gara del Bluenergy Stadium. YANN SOMMER 4 – Subisce un solo tiro, se così può essere chiamato. Non si capisce con Dumfries, non comanda l’area piccola e lascia andare la palla in rete.– DIFESA BENJAMIN PAVARD 6.5 – Uno dei pochi in squadra che mette la cattiveria giusta. In fase di non possesso alza il pressing sempre ed è efficace. FRANCESCO ACERBI 5 – Nel primo possesso sbaglia diverse volte, anche troppe, i passaggi, facendo ripartire come vuole l’. Con la testa da un’altra parte stasera. CARLOS AUGUSTO ...