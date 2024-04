Udinese-Inter 1-2 | LA RISOLVE FRATTESI NEL RECUPERO!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 aprile 2024) Termina con il punteggio di 1-2, sfida valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 1-0. CECCHINO – Sembra aprirsi bene il secondo tempo per l’, che dagli sviluppi di calcio di punizione trova l’1-1 grazie a Carlos Augusto che ribadisce in rete una spizzata di testa di Lautaro Martinez. Tuttavia, dopo un lungo check, il direttore di gara annulla per posizione di fuorigioco. I nerazzurri dimostrano comunque di essere usciti dagli spogliatoi con tutto un altro piglio e dopo un forcing verso l’area bianconera, al 55? arriva il pareggio: palla morbida di Dimarco per Thuram che tocca di testa e Okoye gli frana addosso. L’arbitro concede calcio di rigore e sul dischetto si presenta il solito Hakan Calhanoglu che, con freddezza, non sbaglia ...