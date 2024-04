Udinese-Inter 1-2 | il tabellino della partita della 31ª giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 aprile 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-2: questo ilvalida per la trentunesimadiA 2023-2024. LA CAPOLISTA SE NE VA! – Come contro il Verona, in uno dei principali momenti che hanno indirizzato questaA, in pieno recupero spunta Davide Frattesi. È lui, al 95?, a firmare la vittoria dell’per confermare il +14 sul Milan secondo e mantenere apertissima la possibilità di vincere il titolo nel derby in programma fra due settimane. L’segna sull’unico tiro in porta, anche se è molto eccessivo definire tale un pallone messo in mezzo a caso da Lazar Samardzic (proprio lui…) e deviato da Carlos Augusto. A inizio ripresa ...