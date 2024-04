Udinese-Inter 1-2 | highlights VIDEO Serie A | pagelle e moviola

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 8 aprile 2024): ilcon glie le azioni salienti del match serale di lunedì 8 aprile 2024 diA, con gli episodi dae le. Dopo la vittoria contro l’Empoli, l’cerca altri 3 punti in trasferta contro l’, per avvicinarsi sempre di più alla certezza matematica dello Scudetto. I friulani sono invece chiamati a distanziarsi dalla zona calda, per tenere dietro Verona e Cagliari e non rischiare la retrocessione. Gabriele Cioffi (LaPresse)Inzaghi, che nelle scorse settimane ha dovuto fare a meno di molti uomini per infortunio, in settimana ha visto rientrare in gruppo Arnautovic, de Vrij e Sommer (che era stato tenuto in panchina nella sfida contro l’). Per Cioffi ci sono ...