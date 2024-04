Udinese-Inter 1-2 | Calhanoglu | “Scudetto nel derby col Milan? Non ne parlo | ho sofferto in silenzio”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 aprile 2024) “Ilcon il? Non mi piace parlare sempre delle altre parti dove sono stato. Rispetto sempre tutto, ho un bel rapporto con tutti i miei ex compagni e ciò che è successo al primo anno in cui sono arrivato è ormai passato. Ho sempreine adesso sono concentrato solo sui miei compagni, mi hanno aiutato. Ringrazio anche i tifosi perché mi sostengono sempre, così come i miei compagni. Auguro sempre a tutti il meglio, il calcio è così, uno vince e uno no, sono contento perché abbiamo meritato”. Lo ha detto il centrocampista dell’, Hakan, dopo la vittoria in casa dell’che avvicina tantissimo lo: “I rigori? Ne ho calciati tanti ormai, oggi ero molto concentrato perché il portiere ...