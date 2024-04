Udinese | Cioffi | “I ragazzi sono stati bravissimi | attenti e concentrati”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’allenatore dell’Gabrieleha parlato ai microfoni di DAZN dopo la bruciante sconfitta nel recupero contro l’Inter: “Aidico. Dispiace per come è arrivato il pareggio con una doppia ingenuità, una risalita lenta e un’uscita un po’ avventata, ma devo dire bravi a tutti e si riparte“. L’allenatore bianconero ha proseguito: “Thauvin ha fatto una partita di tanto sacrificio come tutta la squadra, e fatta da lui vale doppio. A livello di risultato purtroppo l’annata è questa, non voglio assecondare un trend. Siamo consapevoli che ogni partita ci avvicina alla salvezza: abbiamo 3 big e poi gli scontri diretti“.ha poi risposto alle domande sulla lotta per non ...