Udinese | Balzaretti | 'L'Inter ha dominato in lungo e in largo | ma guardiamo a noi stessi Possiamo salvarci'

(Di lunedì 8 aprile 2024) `è per partite così che vuoi giocare a questo sport`. Federico, responsabile dell`area tecnica dell`, presenta così. al...

Federico Balzaretti , direttore dell’area tecnica dell’ Udinese , ha parlato del diritto di riscatto dal Pisa per Lucca Federico Balzaretti ha parlato in una lunga intervista concessa a Il Messaggero ... (calcionews24)

“È per partite così che vuoi giocare a questo sport. C’è la giusta tensione, il giusto entusiasmo e la giusta carica . Stiamo giocando contro i primi della classe, che hanno dominato il campionato in ... (sportface)

Formazioni ufficiali Udinese-Inter: le scelte di Cioffi e Inzaghi - Bastoni e De Vrij verso il forfait dopo che non si sono allenati nemmeno questo sabato. Chance dal 1' dunque per Carlos Augusto, mentre fra i pali l'Inter ritrova Sommer. Udinese col 352 con Thauvin-S ...informazione

Udinese, Balzaretti: "L'Inter ha dominato in lungo e in largo il campionato, vogliamo fare bella figura" - "È per partite così che vuoi giocare a questo sport”. Federico Balzaretti, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, presenta così la sfida che attende i friulani contro l'Inter. "C’è la giusta ...fcinternews

Udinese-Inter, in 12 mesi posizione e prospettive ribaltate - La scorsa stagione l’Udinese batteva l’Inter ed era terza. Oggi lotta per salvarsi e Inzaghi è a un passo dal tricolore ...messaggeroveneto.gelocal