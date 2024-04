Ucraina-Russia | Trump ha un piano E piace a Putin

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ecco come cambierebbe il coinvolgimento degli Stati Uniti in caso di vittoria di Donaldalle prossime elezioni presidenziali. Il Tycoon ha unIl conflitto che da più di due anni anni ormai vede protagoniste, partito a febbraio del 2022 e ancora in pieno svolgimento, continua a tenere banco. Il presidente ucraino Zelensky chiede con forza nuovi aiuti per l’esercito di Kiev, costretto nelle ultime settimane a fare fronte ad alcune ingenti perdite ed aspetta con ansia che dagli Stati Uniti (scesi sin dai primi giorni in campo, al fianco dell’Ucraini) arrivi l’ok per un ulteriore invio di pacchetti. Ma gli Usa sembrano prendere tempo, anche in vista delle prossime elezioni presidenziali, in programma a novembre. Donaldpotrebbe cambiare le sorti del conflitto in ...