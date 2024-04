Ucraina-Russia | Trump e il piano di pace ‘pro Putin’ | “Solo fake news”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 8 aprile 2024) Pubblicato il 8 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Mettere velocemente fine alla guerra in, come promette di essere in grado di fare da quando è iniziato il conflitto, costringendo Kiev a cedere Crimea e Donbass, premiando quindi Vladimir Putin e condonando la sua violazione di confini riconosciuti a livello internazionale. E' questo ilche Donaldprepara in vista di un suo ritorno alla Casa Bianca, secondo quanto rivela il Washington Post citando fonti informate sui colloqui che l'ex presidente sta avendo in modo riservato con i suoi consiglieri ed alleati. La campagna diha bollato le rivelazioni del quotidiano americano come "", affermando che il tycoon non articolerà nessundifino a quando non si sarà ...