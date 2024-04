Ucraina | raid sulla centrale di Zaporizhzhia Agenzia atomica | “Danneggiato l’involucro di un reattore | si rischia l’incidente nucleare”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Rimane caldo il fronte meridionale della guerrae si infiamma di nuovo, pericolosamente, la battaglia di. Mentre gli eserciti russo e ucraino si attaccano in diverse aree della regione, il direttore generale dell’internazionale per l’energia(Aiea), Rafael Grossi, lancia l’allarme dopo che domenica tre attacchi hanno colpito “le principali strutture di contenimento dei reattori della” ancora in mano ai russi. Gli “attacchi sconsiderati” alla“aumentano significativamente il rischio di un grave incidentee devono cessare immediatamente”, ha detto Grossi definendo ildi ieri “una chiara violazione dei principi fondamentali per la protezione della più grande ...

