Ucraina e Gaza | il partito della resa è sceso in campo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Lo spartiacquepolitica interna è la guerra, il triplice fronte Kiev --Suez è una formula che va letta come libertà di resistere -esistere -navigare. Su questi tre fili sospesi cammina il nostro futuro. Se ne vedono già i sinistri bagliori all'orizzonte, la festaLiberazione il 25 aprile servirà a scoprire chi e quanti sono pronti a sventolare la bandiera bianca. Vedremo i «ma anche», le ambiguità, la demagogia. Danzano nel cimitero del disonore, eppure quello che accade sul fronte non permette a nessuno di ballare lo swing, servono decisioni nel mondo del possibile, non nel regno dell'utopia (...). Registrati qui gratuitamente a Libero e leggi l'editoriale integrale di Mario Sechi