(Di lunedì 8 aprile 2024) "Se tu fai unaimperialista gli altri si irrigidiscono. E per altri parlo della Cina, parlo della Russia. Probabilmente se avessimo fatto un'nei confronti della Russia,lain". Lo ha detto il viceministro degli Esteri Edmondoin occasione dell'incontro 'La Nato verso il 2030' organizzato da Fratelli d'Italia al complesso di palazzo Valdina. "Unapiù morbida - ha aggiunto -, più diplomatica, aiuta a trovare la pace. Le politiche rigide, aggressive e imperialiste sono sempre negative. Questo non giustifica la violazione del diritto internazionale".

Ucraina: Cirielli, con altra politica avremmo evitato guerra - "Se tu fai una politica imperialista gli altri si irrigidiscono. E per altri parlo della Cina, parlo della Russia. Probabilmente se avessimo fatto un'altra politica nei confronti della Russia, avremmo ...ansa

Cooperazione, arriva il bando da 60 milioni di euro per gli Enti territoriali - ROMA- Enti territoriali uguale valore aggiunto della Cooperazione allo sviluppo. Da qui il nuovo bando da 60 milioni di euro che il ministero della Farnesina rivolge a Regioni, Province e Comuni per p ...dire

Migranti, il dietrofront di Piantedosi: “Pronti a rivedere la cauzione di 5.000 euro” - In piazza a Roma gli studenti medi hanno organizzato una protesta pacifica davanti al ministero della Salute per chiedere di ripristinare i fondi per i disturbi alimentari. Intanto Giuseppe Rauso, pre ...dire