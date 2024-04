Ucraina | Aiea | 3 attacchi a contenimento reattori Zaporizhzhia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) L'Agenzia internazionale per l'energia atomica () conferma che "le principali strutture dideidella centrale nuclearedihanno subito ieri almeno trediretti". E' il primo caso del genere "dal novembre 2022 e dopo aver stabilito i 5 principi di base per evitare un grave incidente nucleare con conseguenze radiologiche", afferma il direttore generale dell', Rafael Grossi. "Nessuno può in teoria trarre beneficio o ottenere alcun vantaggio militare o politico daglicontro gli impianti nucleari - continua Grossi in un post sul suo account X -. Faccio appello fermamente ai responsabili militari affinché si astengano da qualsiasi azione che violi i principi fondamentali che proteggono gli ...