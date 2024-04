Ucciso a colpi di pistola mentre va al lavoro Morto un 24enne incensurato nel Reggino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 aprile 2024) Domenico Oppedisano, 24 anni, è statoquesta mattina, 8 aprile,era in auto per andare al. L’assassinio è avvenuto a pistolettate in località Prateria di San Pietro di Caridà, comune centripeto tra Reggio Calabria e Vibo Valentia. Per gli inquirenti la tecnica è quella di un tipico agguato mafioso, ma il nome di Oppedisano non risulta conosciuto agli agenti ed è. Il giovane èdurante la corsa verso l’ospedale di Polistena.Leggi anche: Donna trovata morta in un’ex chiesetta: il cadavere ha una profonda ferita sul collo L’agguato L’omicidio è avvenuto nei pressi di una campagna, ma il delitto ancora non ha spiegazioni. Secondo i primi accertamenti, infatti, ilè risultatoe la vittima non risulterebbe avere ...