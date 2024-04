Uccisa una donna a Ostia | fermato un quarantunenne

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 8 aprile 2024) AGI - Un 41enne romeno è statoper il femminicidio della 46enne italo-brasiliana trovata cadavere in strada alle 5 di questa mattina in via Fasan, ad. Lo apprende l'AGI. Il corpo era fuori da una palazzina abbandonata. Sul posto la polizia che ha bloccato il presunto responsabile. Secondo quanto si ipotizza i due avevano una relazione.