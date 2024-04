Uccide la moglie | taglia il corpo in 200 pezzi e li getta nel fiume | condannato all’ergastolo

(Di lunedì 8 aprile 2024) Un uomo ha ucciso la, la 26enne Holly Bramley, e poi ne ha smembrato il cadavere in oltre 200prima di disfarsene in un, dando a un amico 50 sterline affinché lo aiutasse. L'assassino, Nicholas Metson, è statoall'ergastolo.

Rapinatori staccano la luce e entrano in casa, marito e moglie legati e minacciati da una banda - Hanno staccato la corrente elettrica costringendo il proprietario di casa ad aprire la porta della villa. Ad attenderlo al buio, armati di una pistola, una banda di rapinatori che lo ha spinto dentro.virgilio

Finanziere maltratta la moglie: «Sputi in testa, lei costretta a farsi lo shampoo tre volte in poche ore» - di Enzo Beretta Un finanziere di 56 anni, originario di Crotone, è sotto processo a Perugia con l’accusa di maltrattementi nei confronti della moglie e della figlia. L’udienza in cui è imputato il so ...umbria24

Padri separati, sugli uomini uccisi dal dolore è calato un silenzio assordante - Il 7 aprile era la giornata dedicata alla memoria degli uomini che si sono tolti la vota dopo la separazione. Codici in campo ...affaritaliani