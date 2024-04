Uccide la moglie | seziona il corpo in 200 pezzi e lo getta nel fiume Chi è il mostro

Un uomo ha ucciso la moglie , la 26enne Holly Bramley, e poi ne ha smembrato il cadavere in oltre 200 pezzi prima di disfarsene in un fiume , dando a un amico 50 sterline affinché lo aiutasse. ... (fanpage)

Un “mostro” che ha pugnalato a morte la moglie e poi ne ha smembrato il corpo prima di getta rne i resti in un fiume giorni dopo è stato incarcerato a vita. Il corpo di Holly Bramley è stato taglia to ... (thesocialpost)

Massacra la moglie, taglia il corpo in 200 pezzi e li getta nel fiume: il "mostro" Nicholas Metson condannato all'ergastolo - Metson, che dovrà trascorrere un minimo di quasi 20 anni dietro le sbarre prima di sperare nella libertà condizionale, dopo aver ucciso la moglie aveva dato 50 sterline (58 euro) a un amico per ...leggo

Nicholas Metson condannato all'ergastolo: aveva massacrato la moglie e tagliato il corpo in 200 pezzi - Si era reso protagonista di un femminicidio spaventoso, ora il 28enne Nicholas Metson è stato condannato all'ergastolo dalla giustizia britannica. Nel marzo del 2023, ...ilmattino

Lo zio di Shiri Bibas a Roma: "Non so se sono vivi o morti" - Roma, 8 apr. (askanews) - "Adesso non sappiamo" se i nostri familiari "sono vivi o sono morti, per la nostra famiglia è una disgrazia molto grande". Lo ha detto, durante una conferenza stampa a Roma, ...libero