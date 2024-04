Twin Peaks Reboot | Kyle MacLachlan si scaglia contro il progetto

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’agente speciale Dale Cooper spera di non rivedere Laura Palmer tra 25 anni.ha chiarito che non vuole che qualcuno (purché non si tratti di David Lynch e della sua scuderia di collaboratori) riporti gli spettatori nella misteriosa cittadina di taglialegna. Mentre appariva a Canneseries per promuovere il suo ruolo in Fallout, è stato chiesto da Deadline al collaboratore di lunga data del regista della possibilità di undella serie cult. “Non penso che vorrei vederlo e neanche che qualcuno dovrebbe provare a farlo“, ha dichiarato, spiegando che pensa già che troppi show siano stati rimaneggiati. “Tu dici ‘Non toccatelo!’, ma loro lo fanno, non possono evitare di rimettere le mani in pasta. Quello è il problema“.durante ...