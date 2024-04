Twin Peaks | arriverà un reboot? Kyle MacLachlan | Nessuno dovrebbe mai farlo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 8 aprile 2024) Per l'attore undiè semplicemente impensabile Sappiamo benissimo che nessun prodotto o proprietà intellettuale è al sicuro da eventualio remake da parte di Hollywood, e anche, la serie cult di David Lynch, potrebbe rientrare in questa categoria., però, non ne vuole sentire parlare. "Non credo che vorrei vederlo e non credo chetentare di", ha dichiaratoa proposito di un potenzialedi I segreti di. "Ti viene da dire: 'Non toccatelo', ma loro lo fanno, non possono fare a meno di mettere di nuovo la mano sul fuoco. Questo è il ...