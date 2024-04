Tuttosport – “Ci siamo visti vicino all’Inter | grande delusione”

(Di lunedì 8 aprile 2024) 2024-04-08 01:42:01 Arrivano conferme da: TORINO – Dopo il 2-0 alla Lazio nell’andata della semifinale di Coppa Italia, la Juve torna al successo anche in campionato battendo 1-0 la Fiorentina grazie alla rete, la sua quarta in questa stagione, di Federico Gatti. I bianconeri di Massimiliano Allegri, all’asciutto in campionato dal 3-2 al Frosinone dello scorso 25 febbraio (da quel lunch match sono passati 41 giorni), volano a +4 sul Bologna quarto in classifica. Manuel Locatelli, protagonista del successo contro la Viola di Vincenzo Italiano, nel postpartita commenta: “L’allenatore è fondamentale, bisogna seguirlo e dobbiamo andare tutti insieme verso i nostri obiettivi. Noi volevamo cercare di fare la stessa partita del primo tempo nella ripresa, ciabbassati troppo e poi la partita è stata una sofferenza. Era fondamentale vincere ...

