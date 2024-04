Tutti gli stereotipi su rom e sinti in Italia | smontati uno per uno

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 8 aprile 2024) Di Francesca Capoccia L’8 aprile si celebra in tutto il mondo il “Romano Dives“, la Giornata internazionale dei rom,, kale, manouche e romanichals. La ricorrenza annuale è stata istituita per ricordare il primo congresso mondiale della Romani Union, che si tenne a Londra nel 1971, e dove venne scelto il termine “Rom”, che nella lingua romaní, il romanes, significa «uomo», per denominare il popolo romaní. In quell’occasione venne istituita anche la bandiera romaní, una ruota rossa su sfondo per metà verde e metà azzurro. «Quella che sembra una ruota in realtà rappresenta la diaspora del nostro popolo che da mille anni viene spostato da un Paese all’altro», ha spiegato a Facta Nedzad Husovic, educatore e attivista dell’associazione New Romalen. «Il verde rappresenta invece la terra, e l’azzurro il cielo», continua Husovic, «perché non abbiamo un solo Paese, ...