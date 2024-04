Turris-Avellino | De Cristofaro | “Godiamoci questo risultato e poi testa al Benevento”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto"Dopo Giugliano avevamo capito di aver fatto una bella prestazione, condita da tanti errori. Contro il Picerno abbiamo acquisito consapevolezza. Oggi grande prestazione, speriamo di farne altre". Parla così Antonio De, dopo la vittoria arrivata contro la. "Abbiamo autostima e c'è il giusto entusiasmo per arrivare in modo brillante ai playoff – spiega il centrocampista dei lupi – Il? Speriamo di farelunedì prossimo per riacquistare la fiducia dei tifosi al cento per cento e speriamo di ricompattare l'ambiente ancora di più. Il mio percorso anche con i gol? Ci credevo sin dal mio arrivo a gennaio e lavoro per. Spero di fare anche altri gol".